توجو تنتخب رئيساً مع سعي جناسينجبي إلى تمديد حكم أسرته المستمر منذ 50 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدلي الناخبون في توجو بأصواتهم، السبت، في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تمدد حكم الرئيس فوريه جناسينجبي الذي بدأ قبل 15 عاماً، وحكم أسرته المستمر منذ 50 عاماً في البلد الصغير الواقع في غرب إفريقيا.

ويتوقع بعض المحللين السياسيين فوز جناسينجبي بشكل مباشر من الجولة الأولى، على الرغم من أن النسبة الأكبر من السكان البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة، سئموا من الحكم القاسي والفقر المستمر، اللذين اتسمت بهما فترتا حكمه، ومن قبله والده أياديما جناسينجبي الذي سيطر على الحكم في انقلاب وقع عام 1967. ولكن هذه الأسرة تصدت لتحديات مختلفة لحكمها من بينها احتجاجات قوبلت بقمع دام من 2005 إلى2017.

وتأتي الانتخابات بعد إجراء تعديل دستوري العام الماضي، نتيجة الضغط الشعبي قبل عامين، جعل الرئاسة تقتصر على فترتين مدة كل منهما خمس سنوات. ولكن هذا التعديل ليس بأثر رجعي مما يعني أن الرئيس يمكن أن يبقى في السلطة لعشر سنوات أخرى. وساد الهدوء العاصمة لومي قبل بدء الانتخابات ومن المتوقع إعلان النتائج المبدئية خلال ستة أيام. ويجب أن يحصل المرشح الفائز السبت على أغلبية الأصوات، لتفادي خوض جولة إعادة الشهر المقبل.

ويواجه جناسينجبي ستة منافسين من المعارضة المقسمة والتي تتسم بالضعف بشكل تاريخي من بينهم جان بيير فابر الصحفي السابق والناشط في مجال حقوق الإنسان. وجاء فابر في المركز الثاني في الانتخابات التي جرت عامي 2010 و2015 .