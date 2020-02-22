ريك مشار يؤدي اليمين نائباً أول لرئيس البلاد في جنوب السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدي ريك مشار، زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان، اليمين أمام الرئيس سلفا كير نائباً أول له بعد اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة، في خطوة من شأنها إنهاء القتال المستمر في البلاد منذ سنوات.

وأجل كير ومشار، أكثر من مرة موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق سلام وقعاه عام 2018. وأودت الحرب الأهلية بحياة 400 ألف شخص وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في إفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

والتقى الرجلان يوم الخميس وأعلنا أنهما بصدد تشكيل حكومة وحل المشكلات العالقة، ومنها توحيد الجيش، خلال الأيام المقبلة. وعين كير أمس الجمعة مشار نائباً أول له.