بريطانيا تبدأ إصدار جوازات السفر الزرقاء الشهر المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، عن بدء إصدار جوازت السفر الزرقاء للبريطانيين الشهر المقبل، وقالت إن ذلك «سيرتبط مرة أخرى بهويتنا الوطنية». واستخدمت جوازات السفر الزرقاء في المملكة المتحدة من 1921 حتى 1988، عندما اتفق أعضاء السوق الأوروبية المشتركة (الاسم السابق للاتحاد الأوروبي) على تصاميم لجوازات السفر تنسجم مع بعضها. واعتمد حينها التصميم الحالي باللون العنابي، وحملت عبارة «الاتحاد الأوروبي» على الغلاف. ونقلت الصحافة البريطانية عن باتيل قولها«تقدر الحكومة أن جميع جوازات السفر الصادرة حديثاً سوف تكون زرقاء اللون، ابتداءً من الصيف المقبل. وحتى ذلك الحين، سيتم إصدارها إلى جانب جوازات السفر العنابية، والتي ستبقى صالحة للسفر حتى انتهاء صلاحيتها.

وأضافت»ستصنع شركة Gemalto، المملوكة لشركة Thales الفرنسية، الجوازات الزرقاء. لكن سيتم ملء الجوازات ببيانات أصحابها الشخصية في المملكة المتحدة. وسيحمل الغلاف الخلفي نقشاً يظهر شعارات الأزهار في إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز«.

وأكدت باتيل على أن جواز السفر الجديد سيحمل ميزات أمنية محدثة، تحتوي على تقنيات للحفاظ على أمان البيانات الشخصية، وتشمل»أكثر تقنيات الطباعة والتصميم أماناً" لمكافحة سرقة الهوية وتزويرها.