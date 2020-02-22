"مصر للطيران" ترفد أسطولها الجوي بطائرتين حديثتين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وصلت لشركة "مصر للطيران" تاسع طائراتها الجديدة من طراز إيرباص "A220-300"

تسلمت شركة "مصر للطيران" صباح اليوم السبت، طائرتين جديدتين، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتحديث أسطول الشركة.

وقد وصلت لشركة "مصر للطيران" تاسع طائراتها الجديدة من طراز إيرباص "A220-300" قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا.

وكانت "مصر للطيران" قد وقعت عقدا في وقت سابق مع شركة إيرباص لشراء 12 طائرة لتنضم لأسطول الشركة هذا العام .

من ناحية أخرى تصل مساء اليوم إلى مطار القاهرة ثالث طائرات "مصر للطيران" من طراز إيرباص "A320Neo" قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا، من إجمالى 8 طائرات من نفس الطراز تعاقدت على استلامها في وقت سابق.