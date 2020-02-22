شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يُعلق على أنباء انسحاب المملكة من تحالف «أوبك+» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، تقريراً إعلامياً بأن المملكة تدرس مغادرة تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا بأنه ”هراء“.

وبحسب “رويترز”، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن الأنباء التي نشرتها إحدى الصحف عن دراسة المملكة مغادرة تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا “سخيفة ومحض هراء”، مؤكداً أن المملكة وقعت مع شركائها على ميثاق أوبك+ وستواصل العمل بطريقة جماعية.

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يأتي ذلك التعليق بعد أن أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن المملكة تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+ في الوقت الذي يسهم فيه تفشي فيروس كورونا في الصين في انخفاض الطلب العالمي على النفط.

وكانت لجنة منبثقة عن أوبك+ أوصت في وقت سابق هذا الشهر المجموعة بتعميق قيودها الإنتاجية 600 ألف برميل يوميا إضافية للتصدي لهبوط الطلب على النفط الناتج عن تفشي الفيروس الجديد، لكن روسيا لم تعط موافقة نهائية بعد على التخفيضات المقترحة.