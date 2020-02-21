تحسبًا لكورونا.. السعودية تعلق سفر مواطنيها من وإلى إيران

أحمد يوسف / السعودية / الخليج 365

أكدت السلطات السعودية، الجمعة، استمرار العمل بقرار منع مواطنيها والمقيمين الأجانب لديها، من السفر إلى إيران، وذلك في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرّحت السلطات بمنع دخول المسافرين من غير المواطنين، إلى السعودية، ممن سبق له التواجد في إيران.

وأفادت السلطات أنه لن يسمح لهؤلاء الدخول إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (بعد 14 يوم من خروجهم من إيران).

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وبحسب الوكالة، شدد متحدث المديرية العامة للجوازات، بدر القريني، بأنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يوماً.

وأضاف أنه "في حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للسعودية".

ودعا القريني كافة القادمين إلى المملكة، للإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين لوصولهم المملكة.

وكانت الرياض قد أعلنت في يناير/كانون ثاني 2016، منع مواطنيها من السفر إلى إيران، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، عقب اعتداءات على سفارة الرياض لدى طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.