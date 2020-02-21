مقديشو.. افتتاح جمعية "الصحة العامة الصومالية التركية"

الخرطوم/ الخليج 365

- يترأس الجمعية البروفيسور التركي حسن حسين إكير، وبعضوية وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار

- ستعمل الجمعية، على تطوير المجال الصحي بالصومال، ورفع التوعية بالصحة، والاستخدام الرشيد للأدوية والمضادات الحيوية

افتتحت جامعة "العلوم الصحية"، الجمعة، جمعية "الصحة العامة الصومالية التركية"، في العاصمة مقديشو.

ومن المقرر أن يترأس الجمعية، البروفيسور التركي حسن حسين إكير، وعضوية وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار، وأكاديميين في الجامعة.

كما ستضم في عضويتها، عاملين بالمجال الطبي في مستشفى "رجب طيب أردوغان" في مقديشو.

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وستعمل الجمعية، على تطوير المجال الصحي في الصومال، ورفع التوعية بالصحة العامة، والاستخدام الرشيد للأدوية والمضادات الحيوية، بالتعاون مع مختلف المنظمات المدنية.

وفي كلمة الافتتاح، قال إكير، إن الجمعية تهدف إلى حل مشاكل الصحة العامة بالصومال، والرفع من مستوى الخدمات الصحية.

وأوضح أن "سوء استخدام المضادات الحيوية يشكل خطرا على الإنسان مثل تغير المناخ".

وأردف: "رفع الوعي حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية من أولويات الجمعية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.