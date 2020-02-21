أكار يتفقد مركز عمليات الجيش التركي على الحدود مع إدلب

هطاي (تركيا) / صرب أوزر / الخليج 365

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برفقة قيادات عسكرية، الجمعة، مركز القيادة التكتيكية الخاص بإدارة عمليات الجيش في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووصل أكار إلى مركز القيادة الواقع بولاية هطاي جنوبي تركيا على الحدود مع سوريا رفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار؛ حيث تلقى شرحا على الخرائط بشأن المستجدات الأخيرة في المنطقة.

كما تحدث أكار مع عناصر من الجيش التركي الموجودين في إدلب، الذي أكدوا أنهم على أهبة الاستعداد دائمًا.

Advertisements

وأكد عناصر الجيش التركي في المنطقة لأكار بدء عناصر النظام السوري استخدام المساجد والكنائس كمقار لهم.

وفي كلمته التي وجهها للجنود الأتراك في إدلب، أكد أكار أن القوات المسلحة التركية نفذت سابقا كافة أنشطتها بنجاح، وقال: "نؤمن بأنكم ستظهرون النجاح ذاته بأنشطتكم الحالية هذه".

وأضاف: "سنواصل الوقوف إلى جانب الأبرياء والمظلومين سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.