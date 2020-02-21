وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت جامعة الحدود الشمالية المواطنين والمواطنات ممن يكملون دراساتهم في الخارج، للتقديم على وظائف أكاديمية شاغرة لديها، للعمل في مقر الجامعة بعرعر وفروعها المختلفة.
وأوضحت الجامعة أن التقديم على هذه الوظائف سيكون متاحاً إلكترونياً عبر موقعها على الإنترنت، اعتباراً من يوم 29 /6 / 1441هـ وحتى 10 /7 / 1441هـ، عبر الرابط.
واشترطت جامعة الحدود الشمالية، أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وأن يكون منتظماً في برنامج الدكتوراه أو ما يعادلها، وأن تكون الجامعة التي يدرس بها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف QS.
كما اشترطت، أن يكون نظام الدراسة للمراحل الثلاث “بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه” عن طريق الانتظام الكامل والتفرغ التام، وأن يتواءم تخصصه العام في الدرجات الثلاث، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يجتياز المقابلة الشخصية وأي اختبارات تراها الجامعة، وألا يكون موظفاً بجهة حكومية عند التقديم.
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