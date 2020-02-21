أحمد الفلاسي لـ الخليج : جهازان بسبعة ملايين درهم لمستشفى بكينيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب أحمد الفلاسي وأسرته، عن سعادتهم بالفوز بلقب صناع الأمل 2020؛ حيث فاز الفلاسي وعائلته بجائزة «صناع الأمل 2020» عن عمله الإنساني في مساعدة المحتاجين للعلاج، خصوصاً غسيل الكلى، في دولة كينيا.

وقال إنه يركز خلال المرحلة المقبلة على شراء جهازين لغسيل الكلى بتكلفة 7 ملايين درهم لتكون ضمن أجهزة المستشفى الخيري في كينيا، موضحاً أن لديه مبادرات أخرى تمتد لدول عدة أخرى.

وقال إنه عاين الألم عن كثب أثناء رعايته والدته في مرضها الأخير، فلم يدر وجهه عنه، بل حدق فيه ملء عينيه وفكر كيف يهزمه ويزيح ظلامه عن وجه أمه ومن يعانون مثلها من الفشل الكلوي. شاهد معاناتها بصمت مع غسيل الكلى الذي يستمر لساعات، فيمض القلب وينهك البدن رويداً رويداً ويرسم شحوباً ودمعاً يتجمع في العين ولا ينهمر. رافق أمه في مرضها، يشد على يدها، ويطيّب خاطرها، ويسامرها أثناء ساعات الغسيل الطوال إلى أن فارقت الحياة.

تلك التجربة تركت أعظم الأثر في نفسه. فخلال بحث عن أحدث المعلومات الطبية حول المرض، عرف أن بعض مرضى القصور الكلوي في المجتمعات الفقيرة ينتظرون الأيام والأسابيع حتى يحين دورهم في غسيل الكلى، وذلك ضمن شروط قد لا تكون صحية أبداً في العدد القليل من المنشآت الصحية البسيطة المتاحة في متناولهم في المناطق النائية. وعرف أن المحظوظ هناك من يحوز على مكان في مراكز غسيل الكلى، حتى لو اضطر إلى تقاسمه مع آخرين يتبادلون فيه الأدوار، بدلاً من حقن الكورتيزون التي تصبح في المراحل المتقدمة من القصور الكلوي تؤلم أكثر مما تسكّن، فتثقل الكاهل وتمتص نسغ الروح. ذلك كان الحافز له ليعمل على تقديم المساعدة لهؤلاء والعمل على تغيير حياتهم.