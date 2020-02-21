بيتر جران يعيد التفكير في تاريخ العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

«هذا الكتاب مساهمة لإعادة التفكير في تاريخ العالم الحديث، أقدم فيه الخطوط العريضة لرواية كبرى جديدة، رواية أدعوها «صعود أهل النفوذ» وأحاول بها التغلب على بعض الصعوبات التي يواجهها المؤرخون حالياً في تفسيرهم لتاريخ العالم الحديث والمعاصر من خلال الرؤية المعتادة «صعود الغرب» صعوبات مرجعها عدم دقة هذه الرؤية الأخيرة».

هذا ما يشير إليه بيتر جران في كتابه «صعود أهل النفوذ» الذي ترجمته إلى العربية سحر توفيق، وهو الكتاب الذي يحاول تحدي المنهج السائد، وهذا التحدي ليس من النوع المتعارف إليه، والذي يحاول عملية إصلاحية لا طائل من ورائها، لتفاصيل الصرح القائم، على العكس، هذا التحدي يتطلب كمية كبيرة من إعادة البناء.

في النصف الأول من الكتاب يقدم المؤلف الأسباب المنطقية لهذا التوجه، ويؤكد أن المنهج الرئيسي في علم التاريخ صعود الغرب، قد وصل إلى نقطة لا يستطيع بعدها أن يهضم المعارف الجديدة بفعالية، وهذا يعني أنها رواية تفتقد الدقة، ولهذا فالمطلوب هو تغيير المنهج، وعلى هذا فإن الكتاب يقدم في نصفه الثاني تخطيطاً عاماً للتاريخ الحديث بعد إعادة ترتيبه وفقا لمنهج صعود أهل النفوذ.

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تتمحور الرواية التاريخية السائدة حالياً كما يوحي اسمها صعود الغرب، حول المركزية الأوروبية، وكان كثير من المؤرخين مدركين لهذه الحقيقة منذ وقت طويل، والواقع أنه في وقتنا الحالي هناك اتجاه لتصحيح أخطاء الماضي عن طريق تشجيع التوسع في إدخال مواد من كل مكان في العالم، ورغم أن هذا الكتاب يشارك في هذا الاتجاه فإنه يختلف في تأكيده على أن مشكلة المركزية الأوروبية وكذلك كل الأشكال الأخرى المتصفة بالافتقاد إلى الدقة، لن تختفي حتى يجد علم التاريخ طريقة جديدة من نوع ما لتنظيم روايته الكبرى الأساسية.

إن رواية صعود الغرب لا تحمل الخلاص، حتى لو كانت تفترض أيضاً درجة أكبر من التوجه الكوزموبوليتاني على المرء مواجهة المركزية الأوروبية بالمعنى النظري، وليس فقط عن طريق «قلب الصفحة» إن منهج صعود الغرب يخلق غرباً صاعداً، وشرقاً راكداً، وشعوباً بلا تاريخ، ويساعد على تهميش معظم شعوب العالم، والتحدي هو أن نجد طريقة لكتابة تاريخ العالم بحيث تصبح بلدان الشرق الأوسط ليست شرقية، وبحيث لا يكون الأفارقة شعوباً بلا تاريخ - على حد تعبير المؤلف - وبحيث يكون للتاريخ الغربي مكان.

يوضح المؤلف أن تقديم منهج جديد يعني مواجهة المنهج القائم، حيث تميل النماذج الفكرية لتجديد نفسها باستمرار ما دامت لم تجد مواجهة، فإذا واجهت تحديات من ظهور حقائق جديدة فمن غير المحتمل أن يتغير الكثير، وتشجع الحقائق الجديدة تقريباً عملية من التجديد الظاهري المفتعل باستمرار، وهكذا على الأقل حتى الآن، متى ما واجه منهج صعود الغرب حقائق جديدة، كما حدث مرات عديدة، خرج منها سليماً تقريباً، وربما أقوى بدرجة طفيفة، وبمعنى من المعاني، كان من الممكن دائماً أن نجد الغرب يصعد ويتوسع، وفكرة أن الشرق استطاع بشكل ما أن يعاد تنظيمه، لكنه ظل باستمرار بلا حراك، وكان من الممكن دائماً جعله كذلك.

يمكن للمرء إذن أن يخرج اليابان والصين من فكرة الشرق إذا احتاج الأمر، ويظل لدينا شرق، ويمكن التعرف إلى الثورة في التاريخ الاجتماعي، لكن يظل من الممكن القول إن النخب صنعت التاريخ والقول إن معظم الناس ليس لهم تاريخ، إن منهج صعود الغرب - كما يرى المؤلف - يبالغ في أهمية كل ما هو غربي على حساب العالم الثالث، وهذا غير مقبول من الناحية الفكرية والنظرية كما أنه مشكوك فيه من الناحية التعليمية، هل هي فكرة طيبة أن نعلم طلبة العالم الثالث أن أملهم الوحيد هو أن يصبحوا متغربين؟ هكذا يتساءل المؤلف.