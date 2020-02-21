شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات درجات الحرارة.. جازان الأعلى وتبوك وطريف 5 درجات فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن تسجل جازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ31 درجة مئوية، فيما تسجل تبوك وطريف أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 5 درجات مئوية، يوم الجمعة، بمشيئة الله.

وتضمنت توقعات الأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وذكرت الهيئة أن هذه الحالة تشمل مناطق الجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والمنطقة الشرقية ونجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مشيرة إلى أن انخفاضاً ملموساً لدرجات الحرارة سيطرأ على شمال ووسط وشرق المملكة.