شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات درجات الحرارة.. جازان الأعلى وتبوك وطريف 5 درجات فقط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن تسجل جازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ31 درجة مئوية، فيما تسجل تبوك وطريف أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 5 درجات مئوية، يوم الجمعة، بمشيئة الله.
وتضمنت توقعات الأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.
وذكرت الهيئة أن هذه الحالة تشمل مناطق الجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والمنطقة الشرقية ونجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مشيرة إلى أن انخفاضاً ملموساً لدرجات الحرارة سيطرأ على شمال ووسط وشرق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات درجات الحرارة.. جازان الأعلى وتبوك وطريف 5 درجات فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.