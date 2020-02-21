شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي للصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قررت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الخميس، استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي من وإلى غوانزو الصينية حتى تاريخ 15 مارس 2020 تماشياً مع التوجيهات وحرصاً على سلامة الموظفين وطواقم الأسطول.

وأشارت الخطوط السعودية في بيان أصدرته اليوم إلى أن رحلاتها من وإلى هونج كونج مازالت مستمرة بحسب الجدول المعتاد.