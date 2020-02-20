اخبار الخليج

ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث مع وزير خارجية أمريكا

0 نشر
محمد النحاس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث مع وزير خارجية أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، الخمس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث مع وزير خارجية أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا