دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتف سامسونج Galaxy A71 5G في Geekbench بمعالج Exynos 980 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن هاتف Galaxy A71 5G، وهو أحدث هواتف 5G من سامسونج، حيث يظهر الهاتف بمعالج Exynos 980.

تستمر شركة سامسونج في إطلاق إصدارات جديدة من هواتف 5G المتوسطة، حيث تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A71 5G خلال الفترة القادمة.

قدمت العملاق الكوري كلاً من هواتف Galaxy A51 وGalaxy A71 خلال شهر ديسمبر الماضي، ومن جديد تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد بعنوان Galaxy A71 5G.

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ولقد رصد هاتف Galaxy A51 5G في Geekbench خلال شهر يناير الماضي، ومن جديد يظهر هاتف Galaxy A71 5G في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-A7160، والذي ينطلق قريباً في السوق الصيني، بمعالج Exynos 980، وهو أيضاً نفس المعالج الذي يدعم هاتف Galaxy A51 5G.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy A71 5G بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة One UI 2.0، كما يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في أسواق أستراليا، أمريكا، الصين، نيوزيلندا وبعض الدول الأوروبية، لذا نترقب الإعلان الرسمي من سامسونج خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتف سامسونج Galaxy A71 5G في Geekbench بمعالج Exynos 980 ظهر على التقنية بلا حدود.