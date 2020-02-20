سوريا.. إزالة أسقف برأس العين استخدمها إرهابيو "ي ب ك" للتخفي

شانلي أورفة (تركيا) / الخليج 365
بدأت أعمال إزالة أسقف نصبها عناصر تنظيم (ي ب ك/بي كا كا) الإرهابي في مدينة رأس العين السورية لإخفاء تحركاتهم، وذلك بعد تطهيرها من الإرهاب ضمن عملية "نبع السلام".
وفقاً لبيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية، ما زال مركز الدعم والتنسيق الخاص بسوريا يقدم خدماته للمواطنين في المدينة بعد تطهيرها من الإرهاب وإعادة الأمن إليها.
وأشار البيان إلى بدء أن عمليات إزالة الأسقف التي كان الإرهابيون يستخدمونها للاختباء من طائرات الاستطلاع التابعة للجيش التركي.
ووضعت الأسقف التي أزالها أهالي المنطقة في مستودعات للاستفادة منها في أعمال أخرى، حسب البيان.
ولفت البيان إلى أن المواطنين في المدينة يمارسون حياتهم الطبيعية بفضل جهود الجيش التركي والشرطة المحلية.
يذكر أن الجيش التركي أطلق بمشاركة الجيش الوطني السوري في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات؛ لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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