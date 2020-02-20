حماس: خطط الاستيطان "استمرار لمنطق البلطجة ضد القوانين"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، "استمرار لمنطق البلطجة ضد القوانين".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه الخميس: "إن الاحتلال يمارس منطق البلطجة ضد القوانين والأعراف الإنسانية".

وأضاف: "الإعلان يؤكد تعاظم التحديات التي تواجه مدينة القدس، وضرورة انخراط الكل الوطني في استراتيجية نضال شاملة ومشتركة، يسبقها إعلان السلطة الفلسطينية تحللها من الاتفاقات مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني".

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وفي وقت سابق الخميس، ذكر نتنياهو أن ألفين و200 وحدة استيطانية ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3 آلاف أخرى في مستوطنة "جفعات همتوس"، جنوبي القدس الشرقية.

جاء ذلك وفق تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أرسل مكتبه نسخة منها للأناضول‎، خلال زيارة أجراها إلى مستوطنة "هارحوماه"، جنوبي القدس.

ويأتي قرار نتنياهو، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/ آذار المقبل.

ويعتبر المجتمع الدولي أن الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي.

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