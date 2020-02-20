محادثات إماراتية هولندية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







ابوظبي: استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في العاصمة الإماراتية الخميس نظيره الهولندي ستيف بلوك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة "سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين"، بحسب بيان رسمي إماراتي.

كما تناول الجانبان "عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها ليبيا واليمن وإيران".

Advertisements

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد بوزير خارجية هولندا، مؤكداً "على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات وهولندا والحرص المستمر على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات".

وأثنى على "حرص هولندا على المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي"، مؤكدا "التطلع إلى مشاركة متميزة لهولندا في هذا المعرض العالمي".

من جانبه، أكد ستيف بلوك "تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات منوهاً بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية في شتى المجالات".