هذا الموضوع سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لخط إنتاج V1 بدقة تصنيع 7 و6 نانومتر بمعمارية EUV ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت العملاق الكوري اليوم عن بدء الإنتاج الضخم لخط إنتاج V1 من الشرائح المميزة بدقة تصنيع 6 و7 نانومتر، والتي تأتي بتقنية الطباعة الحجرية بالأشعة الفوق بنفسجية أو معمارية EUV.
بدأت شركة سامسونج في تطوير الرقاقات الجديدة بدقة تصنيع 6 و7 نانومتر خلال شهر فبراير من عام 2018، ومن ثم بدأت في إختبار النماذج الأولى خلال النصف الثاني من 2019، واليوم تبدأ الشركة الإنتاج الضخم لخط إنتاج V1.
أكدت شركة سامسونج خلال إعلانها اليوم عن بدء الإنتاج الضخم لرقاقات V1 بدقة تصنيع 7 و6 نانومتر، على خططها القادمة للإستمرار في تطوير تقنية تصنيع الرقاقات لتطوير رقاقات بدقة تصنيع 3 نانومتر.
كما أشارت سامسونج إلى أن إستثمارات الشركة في خط إنتاج V1 ستصل إلى 6 مليار دولار في نهاية 2020، كما أكدت على أن قدرة الرقاقات بدقة تصنيع 6 و7 نانومتر أصبحت أعلى 3 مرات من إصدارات 2019.
ومن المقرر وفقاً لتصريحات سامسونج أن تبدأ الشركة في تسليم منتجات المرحلة الأولى من إنتاجها الضخم خلال الربع الأول من 2020، كما أشار ES Jung إلى أن الريادة في تطوير المعمارية لهذه التقنية، مع زيادة إنتاج الشركة سيتيح الإستجابة السريعة لطلبات عملاء الشركة خلال الفترة القادمة.
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هذا الموضوع سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لخط إنتاج V1 بدقة تصنيع 7 و6 نانومتر بمعمارية EUV ظهر على التقنية بلا حدود.
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