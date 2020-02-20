شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد بن راشد يلتقى رئيس البرلمان في جمهورية قرغيزستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم الخميس مع رئيس برلمان جمهورية قرغيزستان.

وقال حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، "التقيت اليوم رئيس البرلمان في جمهورية قرغيزستان وناقشنا سبل تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات وقرغيزستان ... نتطلع دائماً إلى التعاون المشترك في المجالات كافة ... نرحب بضيوف الإمارات ونتمنى لهم زيارة موفقة تثمر نتائج ايجابية تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.



أثناء الاجتماع

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جانب من الزيارة

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أعلن العام الماضي أن الامارات مهتمة خلال الفترات القادمة بزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية قيرغيزستان، وتحديدا في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والسياحة، مجال النقل الجوى.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وقرغيزستان ترجع إلى عام 1996 حيث اُفتتحت قنصلية جمهورية قيرغيزستان بدبي عام1999، وفى عام 2013 تم تعيين سفير غير مقيم لدولة الإمارات في قيرغيزستان كما تم تعيين سفير لجمهورية قيرغيزستان لدى الدولة.