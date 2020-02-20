شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع موجة برد جديدة على المملكة تبدأ مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الخميس بداية موجة برد ثامنة منذ دخول شتاء هذا العام، وتكون متوسطة القوة.
وقال الحصيني: إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ما بين 5 إلى 8 درجات عما تم تسجيله أمس الأربعاء، وسيشمل ذلك معظم مناطق المملكة ويستمر لمدة يومين؛ عدا الشمالية فيستمر لعدة أيام مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة.
وأضاف أنه يتوقع أن تسود أجواء باردة ليلاً على المناطق الوسطى والمرتفعات، وباردة جداً على الشمالية، ومعتدلة نهاراً وباردة نسبياً على الشرقية والمدينة المنورة، ولطيفة على بقية المناطق.
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