أهالي خميس مشيط يعانون من سوء شبكة الإتصالات ويناشدون بالتدخل

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – فهد الهائج : يعاني سكان محافظة خميس مشيط والقرى التابعة لها من سوء تغطية شبكة الإتصالات لهم , الأمر الذي أدى لعدم استفادتهم للخدمات الحكومية الإلكترونية. وناشد الأهالي الجهات المختصة بضرورة معالجة المشكلة ,وإنهاء معاناتهم من تعطل الشبكة بدلاً من ذهابهم لأماكن بعيدة للقيام بمهامهم , في حين لا يتمكن كبار السن والمرضى للسفر لمسافات بعيدة للقيام بهذه المهام , والتي وفرتها لهم الجهات الحكومية والخاصة للتسهيل عليهم وعدم تكبدهم مشقة الطريق والإنتظار.

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