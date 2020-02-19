الأمم المتحدة تدين بـ"قوة" قصف قوات حفتر ميناء طرابلس

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أدانت الأمم المتحدة، الأربعاء، بقوة، قصف مليشيات اللواء متقاعد خليفة حفتر، ميناء طرابلس البحري في ليبيا، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، الأربعاء، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأشار "حق"، إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعربت عن إدانتها القوية لتفجير قوات حفتر، ميناء طرابلس، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال "كان يمكن أن يؤدي التفجير إلى كارثة حقيقية لو أن السفينة التي تنقل الغاز المسال قد أصيبت".

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وأضاف حق، "تدعو البعثة إلى إنهاء التصعيد والإجراءات الاستفزازية، خاصة توسيع منطقة النزاع، وتحث جميع الأطراف على اللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمة".

والثلاثاء، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، تعليق مشاركته في محادثات جنيف العسكرية (5+5)، بعد قصف مليشيات حفتر، ميناء طرابلس (تجاري).

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، إخلاء الميناء من ناقلات الوقود، محذرة من كارثة إنسانية وبيئية في حال تفجير شحنات وقود في هجمات مستقبلية.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.