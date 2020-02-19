دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Jaguar Land Rover تكشف عن نموذج لسيارة كهربائية ذاتية القيادة بعنوان Vector ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت اليوم Jaguar Land Rover عن نموذج جديد لسيارة كهربائية يدعم القيادة الذاتية بعنوان Vector، حيث تخطط الشركة للإنطلاق بسيارتها الكهربائية للتجربة العملية على الطرق خلال عام 2021.

طورت صانعة السيارات الإنجليزية Jaguar Land Rover نموذج من السيارات الكهربائية المجهزة أيضاً بمميزات القيادة الذاتية بعنوان “Project Vector”، والتي صممت للإستخدام في المدن.

لم توضح Jaguar Land Rover تفاصيل دقيقة حول نموذج سيارتها الكهربائية Vector، إلا أن العرض الأولي للنموذج كشف عن سيارة يصل طولها إلى 4 أمتار، تضم محرك مع بطارية مدمجة في الأرضية المسطحة للسيارة، إلا أن الشركة لم توضح سعة البطارية بسكل دقيق، أو المسافة التي تقطعها السيارة الكهربائية.

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كما تدعم مقصورة السيارة الضبط والتعديل للإستخدام الخاص أو لخدمة التوصيل، أيضاً يأتي نموذج سيارة Vector بأدوات التحكم التقليدية لقيادة السيارة مع مقعد يتيح قيادة السيارة عبر المستخدم، إلى جانب تقنية القيادة الذاتية للتحكم في السيارة.

ويعد نموذج سيارة Vector ذاتية القيادة مشروع مشترك بين صانعة السيارات Jaguar Land Rover وجامعة وارويك مع شركة Tata Motor، كما تخطط شركة Jaguar Land Rover إلى التعاون مع الجهات المختصة لإطلاق السيارة للطرق في 2021.

المصدر

هذا الموضوع Jaguar Land Rover تكشف عن نموذج لسيارة كهربائية ذاتية القيادة بعنوان Vector ظهر على التقنية بلا حدود.