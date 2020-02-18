بيزوس يطلق صندوق تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لمكافحة التغير المناخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جيف بيزوس مؤسس أمازون وأغنى رجل في العالم، أنه سيخصص 10 مليارات دولار لصندوق تمويل جديد لمكافحة التغير المناخي.

وقال بيزوس في منشور على حسابه في إنستجرام الذي يتابعه 1,4 مليون شخص إن "صندوق بيزوس للأرض" سيعمل على "تمويل العلماء والناشطين والمنظمات غير الحكومية وأي مجهود يوفر إمكانية حفظ وحماية العالم الطبيعي". واعتبر بيزوس الذي تقدر ثروته الصافية بـ130 مليار دولار أن "التغيّر المناخي هو أكبر تهديد لكوكبنا". وأضاف "أريد أن أعمل جنباً إلى جنب مع آخرين لتعزيز الطرق المعروفة واستكشاف طرق جديدة لمحاربة التأثير المدمر لتغيّر المناخ على هذا الكوكب الذي نتشاركه جميعنا".

وأشار بيزوس، الذي حافظ على مكانته كأغنى شخص في العالم، على الرغم من فاتورة طلاقه المكلفة العام الماضي، إلى أن مؤسسته الجديدة ستبدأ بتقديم المنح لأصحاب المشاريع هذا الصيف. كما تعهد في أيلول/سبتمبر الماضي، بأن تصبح شركته أمازون محايدة الكربون بحلول عام 2040، كما كشف عن اعتمادها في المستقبل على 100 ألف شاحنة كهربائية، بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب إنتاجها لكميات كبيرة من النفايات ناتجة عن أغلفة المنتجات التي تقوم بتسليمها، إضافة إلى انبعاثات أسطولها الضخم من الشاحنات.