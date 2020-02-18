كمبيوتر عملاق يتنبأ بأحوال الطقس حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تطور بريطانيا جهاز كمبيوتر عملاق لديه قدرات خارقة في توقعات الأرصاد والتنبؤ بمختلف الأحوال الجوية حول العالم بدقة أعلى وسرعة تفوق التكنولوجيا الحالية المستخدمة في التنبؤ بالطقس نحو 18 مرة.



ووفقا لموقع 24خصصت الحكومة البريطانية مبلغاً قيمته مليار و200 مليون جنيه إسترليني لمكتب الأرصاد الجوية الوطنية "Met Office" لتطوير الكمبيوتر الذي يعد الأكثر تطوراً والفريد من نوعه المخصص لأحوال الطقس والمناخ، حسب ما ورد في موقع ميرور البريطاني.

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ويعتبر الكمبيوتر ضمن أفضل 50 جهاز كمبيوتر في العالم، فهو قادر على التنبؤ بأنماط المناخ في جميع أنحاء العالم، كما يتميز باحتوائه على مساحة تخزينية كافية لاستيعاب أكثر من 100 عام من أفلام بدقة "HD".

ومن المقرر أن يكون جاهزاً للاستخدام بحلول نهاية 2022 وتأمل الحكومة في يساعد الكمبيوتر بتقنياته المتطورة في مساعدة الدول والمجتمعات على الاستعداد بشكل أفضل للاضطرابات الجوية مثل الأعاصير والعواصف والبراكين والزلازل وغيرها.