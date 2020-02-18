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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أبل تحذر من نقص مبيعات "آيفون" عالميا لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
حذرت شركة أبل الأمريكية العملاقة من نقص مبيعات "آيفون" عالميا، بعد أن أغلقت مصانعها في الصين بعد تفشي فيروس كورونا.
وتقوم الشركة ومقرها كاليفورنيا بإنتاج معظم أجهزتها في الصين.
وقالت الشركة في بيان يوم الإثنين: "ستتقلص إمدادات آيفون في جميع أنحاء العالم مؤقتا".
وأضافت: "النقص في إمدادات آيفون سيؤثر مؤقتا على الإيرادات في أنحاء العالم".
ودفع تفشي فيروس كورونا شركة أبل إلى إغلاق بعض مصانعها ومتاجرها في الصين مؤقتا.
وذكرت الشركة: "رغم أن مواقع شركائنا في تصنيع آيفون موجودة خارج مقاطعة هوبي فإنها تعمل ببطء أكبر مما توقعنا".
كما انخفض الطلب في الصين، حسبما أقرت الشركة.
وقالت أبل في بيان: "جميع متاجرنا في الصين والكثير من متاجرنا الشريكة قد تم إغلاقها".
وأضافت: "إلى جانب ذلك، فإن المتاجر المفتوحة تعمل لساعات أقل وفي ظل عدد محدود جدا من الزبائن".
وقالت الشركة إنها لن تنجح في الوصول إلى مستهدف الإيرادات الفصلية الذي يتراوح بين 63 و67 مليار دولار.
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