هيئة الاتصالات السعودية توضح آلية الحصول على ترخيص MVNO عبر موقعها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نشرت هيئه الاتصالات السعودية عبر موقعها الرسمي وثيقة تتحدث عن آلية وكيفية الحصول على ترخيص من أجل تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO)، حيث دعت الهيئة للاتصالات داخل المملكة المواطنين بالدخول عبر موقعها للاطلاع على وثيقة الترخيص.



وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية كيفية الحصول على تفاصيل ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) داخل المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك من خلال وثيقة رسمية نشرتها هيئة الاتصالات عبر موقعها ونوهت للمواطن للدخول إلى موقع الهيئة للاطلاع عليها.

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ونشرت هيئه الاتصالات السعودية عبر موقعها الرسمي وثيقة تتحدث عن آلية وكيفية الحصول على ترخيص من أجل تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO)، حيث دعت الهيئة للاتصالات داخل المملكة المواطنين بالدخول عبر موقعها للاطلاع على وثيقة الترخيص.

تحدثت وثيقة الترخيص التي أرفقتها هيئه الاتصالات عبر موقعها إلى سلسلة من المواضيع التي تتعلق بالترخيص، كما وضعت محاور منبثقة عن موضوع الترخيص، ومنها الترخيص المتعلق بأحوال الاتحاد والشركات، وترخيص مقدم الخدمة صاحب البنية التحتية “المضيف”، والمقابلات المالية، موضحة جميع المواضيع المتعلقة بالتراخيص والأنظمة، والبنية التحتية، والآليات التي تتبعها هيئة الاتصالات في الترقيم، وفي تقديم الخدمات الافتراضية، من خلال موقع هيئه الاتصالات داخل المملكة.

ونوهت هيئه الاتصالات السعودية بأن موعد الحصول على ترخيص وتقديم الطلبات بناء على الوثيقة التي نشرتها عبر موقع هيئه الاتصالات يبدأ من يوم الأحد 17 /9/ 1441هـ الموافق (10 /5/ 2020م) حتى موعد أقصاه الساعة 3:00 عصراً.

أشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بأن طرح ترخيص خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) سيعمل على النهضة بالفرص الاستثمارية كما ويتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030 ، كما يعزز دعم ومساندة المشاريع الريادية للشباب والنهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووجهت هيئه الاتصالات دعوة لتقديم ترخيص عبر موقع هيئه الاتصالات لهذه الأسباب .