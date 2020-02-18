المعارضة التركية تتهم أردوغان بالارتباط مع جولن

رفع كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالارتباط بالواعظ الإسلامي فتح الله غولن وبتنظيم «فيتو» الذي يتزعمه.
وكتب جلال تشيليك، محامي الدفاع عن حزب الشعب الجمهوري، في تغريدة على «تويتر» أنه: «بتكليف من رئيس الحزب كليتشدار أوغلو، رفعنا دعوى قضائية ضد رجب طيب أردوغان بقيمة 5 قروش. وتقول الدعوى التي رفعناها، إننا سنثبت علاقة (أردوغان) مع حركة غولن، وسنجعله يأسف لأنه رفع بنفسه دعوى قضائية ضد كليتشدار أوغلو».
في وقت سابق، اتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض، حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، بالتواطؤ مع تنظيم «فيتو» وهو ما سمح لأنصار هذا التنظيم بشغل مناصب رفيعة وعليا في الدولة.
ووفقا لكليتشدار أوغلو، روج الحزب الذي يتزعمه أردوغان، في البرلمان للقوانين التي أعدها تنظيم «فيتو»، كما ساعد قادة التنظيم على التستر والاختباء في الخارج، هربا من العدالة التركية.
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