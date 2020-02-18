شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن ومقيم تورطا في سرقة 20 مدرسة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تجري النيابة العامة بالعاصمة المقدسة تحقيقاتها مع مواطن ومقيم في قضية سرقة قرابة 20 مدرسة في أنحاء متعددة من مكة المكرمة.

وتفصيلا، تلقى عدد من مراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة عدة بلاغات عن تعرض مدارس للسرقة وفقدت منها أجهزة متنوعة ومبالغ مالية.

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وكثفت الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة متابعتها للمواقع التي تكررت فيها السرقات في كلٍ من أجياد الكعكية وستر اللحياني وتمكنت تحريات وبحث مركز شرطة الكعكية من ضبط مواطن ومقيم بعد كمين محكم واتضح علاقتهما بسرقة ما يقارب 20 مدرسة في أنحاء متعددة من العاصمة المقدسة، وجرى إعداد محضر بالواقعة وتسليم ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.