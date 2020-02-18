عودة الملاحة إلى مطار "معيتيقة" بطرابلس بعد توقفها لساعات

وليد عبد الله / الاناضول

- إدارة المطار أعلنت في وقت سابق تعليق حركة الملاحة نتيجة تعرضه لقصف عشوائي

- مصدر عسكري بالحكومة الليبية قال إن مليشيات حفتر هي المسؤولة عن القصف

أعلنت إدارة مطار "معيتيقة" الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، إعادة حركة الملاحة الجوية إلى المطار بعد توقفها لساعات نتيجة قصف تعرض له من قبل ميليشيات خليفة حفتر.

وقالت إدارة المطار، في بيان مقتضب، إن "طائرة الخطوط الجوية الليبية ستقلع بعد لحظات من المطار متجهة نحو مطار قرطاج الدولي في تونس بعد عودة فتح الملاحة الجوية بالمطار".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة مطار "معيتيقة" تعليق الملاحة الجوية نتيجة تعرض المطار لقصف عشوائي.

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وذكرت الإدارة، في حينه، أن "المطار تعرض للقصف بالتزامن مع اقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية؛ ما تسبب في عودتها وتعليق الملاحة الجوية حتى إشعار أخر".

في السياق، أفاد مصدر عسكري في قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية لمراسل الخليج 365، بأن مليشيات حفتر هي المسؤولة عن القصف الذي تعرض له المطار.

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