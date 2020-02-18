«الطرق» و«الأنصاري» و«جيمس» تدعم مستشفى مجدي يعقوب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تزامناً مع إعلان مبادرة صناع الأمل، المبادرة الإنسانية الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء والمساهمات الإنسانية الملهمة على مستوى الوطن العربي، تخصيص ريع حفلها الختامي لمشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، تعهدت شركات ومجموعات تجارية بتقديم مبالغ مالية لدعم مشروع بناء المستشفى.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات دبي ومجموعة الأنصاري ومجموعة جيمس التعليمية، أنها ومن على منصة الحفل الختامي للمبادرة، ستخصص مساهمات مالية لدعم مشروع بناء مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، من أجل توفير العلاج للملايين من مرضى القلب في العالم العربي دون مقابل.

توظيف العلوم

قال مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «دعم العمل الخيري والإنساني سمة أساسية في منظومة عمل دولة الإمارات التي تتصدر قائمة الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم. ومبادرة صنّاع الأمل التي تجسّد العطاء، تدخل اليوم مرحلة جديدة بتوفيرها الدعم لمشروع إنساني عربي استثنائي يرتقي بمستوى الرعاية الصحية عربياً وينقذ الأرواح بتوظيف العلوم والمعارف والخبرات المتقدمة في المجال الطبي، ومن هنا يأتي حرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على المشاركة في هذه المبادرة المتميزة التي تنهض بالعمل الخيري وتعزز استدامته في الوطن العربي».

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مسؤولية

قال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للصرافة: «يعد دعم العمل الخيري والإنساني، جزءاً أساسياً من أنشطة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية للشركات والمؤسسات في دولة الإمارات. ومبادرة صنّاع الأمل التي انطلقت من دبي لتكرّم أبطال العطاء في العالم العربي وتعزز قيم الإيجابية والمبادرة والإنجاز والتغلب على التحديات، وتوسع في هذه الدورة إطار دعمها للعمل الخيري والإنساني بتخصيص ريع حفلها الختامي لمستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري. ويسعدنا في مجموعة الأنصاري، أن نسهم أيضاً في دعم تشييد هذا المشروع الإنساني الذي سيوفر الرعاية الصحية لملايين القلوب في العالم العربي».

كرامة الإنسان

من جهته قال صني فاركي، مؤسس ورئيس مجموعة جيمس للتعليم: «تهدف مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «صنّاع الأمل»، إلى دعم بناء مستقبل أفضل. وأنا أؤمن إيماناً راسخاً بقوة الأمل في نشر الخير وقيادة التغيير الإيجابي. كما أنني من أشد المؤمنين أيضاً بقدرة التعليم على بث الأمل وتغيير الحياة إلى الأفضل».

«يعد التعليم والرعاية الصحية، قطاعين أساسيين ويسيران جنباً إلى جنب في الدفع باقتصاد أي بلد، لذا يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة السامية التي ستساعد على بناء واحدة من أكبر مستشفيات أمراض القلب في المنطقة».