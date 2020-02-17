شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. سقوط إمرأة في «فتحة خزان» أمام عمارة تحت الإنشاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض، مساء الاثنين، سقوط امرأة في فتحة خزان أمام عمارة تحت الإنشاء بحي لبن. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ المرأة التي تبين إصاباتها إصابات متفرقة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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