شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» تكشف عن السلع الأكثر ارتفاعاً في الأسعار خلال الشهر الماضي.. «الهيل» يتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف المسح الأخير للهيئة العامة للإحصاء أن الهيل الأمريكي والهندي سجلا أعلى السلع والخدمات التي ارتفعت خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بديسمبر 2019، بنسبة تغيير 17.02% للأمريكي، و11.28% للهندي، أما اليوسفي الباكستاني فقد سجل أكبر انخفاض للسلع والخدمات في يناير.

كما أظهر المسح أن الشمام المحلي حل في المرتبة الثانية بعد الهيل الأمريكي بنسبة ارتفاع 14.17%، ليأتي بعدها الهيل الهندي، ثم التين المحلي بـ4.71%، ليسجل الفول المدمس «حدائق كاليفورنيا» أقل السلع والخدمات ارتفاعا للأسعار ضمن الأغذية والمشروبات.

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في حين سجل البرتقال أبوصرة المصري انخفاضا في يناير بـ11.78%، ثم الطماطم المحلي 8.08%، ليسجل العنب المحلي 1.69% كأقل انخفاضا في يناير، بالنسبة للأغذية والمشروبات.

وأوضح المسح أن حديد تسليح 10 ملم وطني سجل ارتفاعا بـ3.96% في يناير ليتصدر قائمة السلع الأكثر ارتفاعا في الشهر، ثم حديد تسليح 8 ملم وطني 3.94%، ثم حديد تسليح 12 و16 ملم وطني بـ3.84% و3.66% على التوالي. في حين سجلت الكيابل الكهربائية 70 ملم وطني أقل السلع ارتفاعا في الأسعار للشهر نفسه.

وفيما يخص السلع الإنشائية التي سجلت انخفاضا في يناير، فقد تصدر القائمة البلاط كسر رخام بلدي بـ0.95%، وجاء بعده الأسمنت الأبيض الوطني 0.77%، وكيابل ربط الحديد صيني 0.23%، إضافة إلى خشب روماني 0.21%، والفحم 0.13%

يذكر أن أسعار الهيل شهدت ارتفاعا في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتجاوز 150%، بسبب تخزين المنتج في مستودعات خاصة، لرفع أسعاره في السوق، الأمر الذي جعل المستهلك يطالب الجهات المعنية بضرورة التدخل لوقف هذا الاستغلال، ومحاسبة المتسببين في رفع أسعار الهيل مؤخراً.