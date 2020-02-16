السودان.. "قوى التغيير" تعلن استئناف العمل في ميناء سواكن

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مساء الأحد، التوصل لاتفاق مع ولاية البحر الأحمر، لاستئناف العمل في ميناء "عثمان دقنة" بمدينة سواكن، شرقي البلاد.

وقالت "قوى التغيير" (المشاركة في حكم البلاد)، في بيان، إنها عقدت اجتماعات مع جميع الأطراف ذات الصلة بقضية منع وإيقاف إنزال البضائع في ميناء سواكن تضمن كل الأجهزة الرسمية.

وأضافت "أفضى الاجتماع مع حاكم ولاية البحر الأحمر اللواء حافظ التاج، إلى تجميد قرار منع إنزال البضائع في الميناء لمدة 45 يوما، وتشكيل لجنة من مواطني مدينة سواكن لمتابعة الأمر مع الجهات ذات الصلة لحين صدور قرار نهائي".

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وتابعت "بناء على ذلك يتوقف المواطنون عن احتجاجاتهم ويبدأ العمل داخل الميناء فورا".

والسبت، أغلق مئات المحتجين، الطريق المؤدي لميناء "سواكن" البحري في ولاية البحر الأحمر، احتجاجا على منع السلطات العمال من إنزال البضائع من السفن في الميناء.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت شرطة الجمارك السودانية قرارا تمنع بموجبه إنزال البضائع في ميناء سواكن اعتبارا من مطلع فبراير/ شباط الجاري، حيث سيتم تحويل الحاويات بواسطة رافعات وشاحنات نقل إلى محطة جمارك "سوبا" بالعاصمة الخرطوم.

ويتأثر نحو 5 آلاف عامل في ميناء سواكن بهذا القرار الذي سيتسبب في حرمانهم من العمل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.