دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تطلق هاتف OPPO A31 في سوق إندونيسيا بسعر 189 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Oppo مؤخراً في سوق إندونيسيا عن هاتف OPPO A31 الذي جاء في السوق الصيني في ديسمبر الماضي بعنوان A8، والذي يتوفر على شبكة الإنترنت بسعر 189 دولار.

يتميز هاتف OPPO A31 بحجم 6.5 إنش في الشاشة التي تدعم جودة عرض HD بلس، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج MediaTek Helio P35، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

يضم هاتف OPPO A31 كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، مع LED ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات macro يدعم تصوير من مسافة 4سم.

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وتتميز الكاميرة الأمامية في هاتف OPPO A31 بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية للهاتف، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4230 mAh.

هاتف OPPO A31 يتطلق بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة ColorOS 6.1، كما يتميز بقياسات 163.9 في 75.5 في 8.3 مم، مع وزن 180 جرام، ويأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، على أن يتوفر الهاتف بلوني الأسود والأبيض بسعر 189 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تطلق هاتف OPPO A31 في سوق إندونيسيا بسعر 189 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.