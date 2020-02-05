أردوغان المرتبك يخشى غضباً روسياً في سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ليس هناك حاجة للدخول في «خلاف خطير» مع روسيا بشأن سوريا حالياً، وإن الجانبين سيتحدثان «بدون غضب»، لكنه أشار إلى أن تركيا لن تسمح للجيش السوري بتحقيق مزيد من التقدم الميداني في إدلب، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن تركيا لم تنفذ بعض التزاماتها «الأساسية» تجاه إدلب، داعياً أنقرة «إلى الالتزام الصارم» بالاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في «سوتشي».

وأعلن أردوغان في تصريحات نشرها الإعلام التركي أمس، «يسعى النظام إلى التقدم ميدانياً في إدلب عبر تشريد أشخاص أبرياء يتجهون نحو حدودنا. لن نعطي النظام فرصة للتقدم، لأن ذلك سيزيد من العبء علينا»، وذلك غداة مواجهات بين الجيش التركي والقوات السورية. وبدا أن أردوغان لا يريد تصعيد النبرة إزاء روسيا حليفة النظام السوري، بعدما اتهمها الاثنين بعدم «الوفاء بالتزاماتها».

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وصرح الرئيس التركي «في هذه المرحلة، ليس هناك حاجة لبدء نزاع أو صراع كبير مع روسيا. لدينا العديد من الخطط الاستراتيجية مع روسيا»، في إشارة إلى الشراكة الروسية-التركية في عدة مجالات خصوصاً في قطاع الطاقة والسياحة، مروراً بقطاع الدفاع. وأكد أيضاً أن مسألة إعادة النظر بشأن شراء منظومة «إس-400» الروسية للدفاع الجوي «غير مطروحة». وقال إنه من «المحتمل» أن يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

من جهة أخرى، قال لافروف في معرض رده على أسئلة صحيفة «روسيسكايا غازيتا»، وتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء: «للأسف، في هذه المرحلة لم يتمكن الجانب التركي من الوفاء ببعض الالتزامات الهادفة لحل المشكلة في إدلب جذرياً». وأشار لافروف إلى أن تركيا لم تتمكن من «فصل المعارضة السورية المسلحة، التي تتعاون مع الأتراك والمستعدة للحوار مع الحكومة السورية في إطار العملية السياسية، عن إرهابيي «جبهة النصرة» التي تحاكيها «هيئة تحرير الشام». وأضاف: «وردت معلومات حول نشر قوات تركية في منطقة إدلب، واندلاع اشتباكات بينها والجيش السوري. جيشنا يراقب هذا الوضع. ووفقاً لبياناتنا التي سبق أن أعلنت عنها هيئة الأركان العامة، فقد تقدم الجيش التركي إلى مواقع معينة داخل منطقة وقف التصعيد في إدلب، دون سابق إنذار، ولذلك لم نتمكن من إبلاغ الجيش السوري بذلك، وحصلت ضربات تم الرد عليها، أعقبتها تهديدات من الجانب التركي باتخاذ تدابير انتقامية. كل هذا محزن للغاية». وكان عضو بارز في البرلمان الروسي قال، أمس « إن موسكو قلقة بشدة إزاء الوضع في محافظة إدلب السورية وإن الموقف هناك يضع كثيراً من الضغوط على الاتفاقات بين روسيا وتركيا. وأدلى قنسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي بتلك التصريحات على فيسبوك.

(وكالات)