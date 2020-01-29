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ملك البحرين يتلقى برقية تهنئة من الملكة اليزابيث بمناسبة عيد ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تهنئة من الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث، وذلك بمناسبة ذكرى عيد ميلاده.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أعربت الملكة اليزابيث فى البرقية عن أطيب تهانيها للملك بهذه المناسبة، متمنيةً له موفور الصحة والسعادة.

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فى شأن بحرينى أخر، كانت أكدت وزارة الخارجية البحرينية، استمرارية عمل بعثة المملكة الدبلوماسية فى بكين وتوفير كامل الدعم لجميع المواطنين المتواجدين فى الصين، وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، الثلاثاء، أن البعثة على تواصل دائم مع الملحق الثقافى لمتابعة شؤون الطلبة لتذليل كافة الصعاب التى قد تواجههم في حال رغبتهم بمغادرة الصين.

وأشارت إلى أنه نظرًا لتفشي فيروس (كورونا) في الصين لابد من أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، والتشديد على ضرورة الالتزام التام بالإرشادات العامة التي تصدرها السلطات المحلية في بكين.

ونشرت الوزارة أرقام التواصل مع سفارة المملكة لدى الصين ومكتب المتابعة بوزارة الخارجية في المملكة والذي يعمل على مدار الساعة للرد على كافة الاستفسارات التي ترد الوزارة.   

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