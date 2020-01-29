«إسرائيل» تحاصر غور الأردن في الضفة بست كتائب عسكرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الثلاثاء، قواته العسكرية في غور الأردن بالضفة الغربية، قبيل إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة ب«صفقة القرن». وعزز الاحتلال قواته في غور الأردن بلواء مشاة بعد تقييم الوضع.

ووفقاً للتقارير، فإن قوات الاحتلال ستأتي من كتيبة الاستطلاع التابعة للواء «جولاني»؛ بسبب المخاوف من اندلاع تظاهرات في المنطقة. وزاد جيش الاحتلال من مستوى التأهب في وقت سابق، وبحسب ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال، فقد «نشر الجيش 6 كتائب، إضافة إلى كتائب قتالية مرتبطة بكل لواء إقليمي قادر على الرد على الهجمات وأعمال العنف». وشدد جيش الاحتلال، منذ صباح أمس، إجراءاته في مدينة نابلس وفي مناطق واسعة بشمال الضفة الغربية؛ تحسباً لوقوع مواجهات.

وشهدت محافظات الضفة، حالة من الغضب الشعبي والاستنفار؛ تنديداً ب«صفقة القرن»؛ حيث نشر الاحتلال جنوده في محافظات الضفة كافة؛ بهدف إخماد «الهبة»، فيما خرج الآلاف من المواطنين في تظاهرة حاشدة بمدينة غزة؛ حيث انطلقت المسيرة من قرب مقر وكالة «أونروا» باتجاه دوار أنصار غربي المدينة وسط شعارات تندد بالموقف الأمريكي. وأحرق الشبان إطارات السيارات، فيما رفعت شعارات تطالب بوحدة الشعب. وأطلق جيش الاحتلال النار بشكل مكثف وقنابل غاز باتجاه الشبان شرقي خزاعة بمحافظة خان يونس بقطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، أصيب عشرات الطلبة، بالاختناق؛ جرّاء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال، في مخيم العروب شمالي مدينة الخليل. ودعت حركة «فتح» وفصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد في مقر الإقليم، إلى فعالية حاشدة؛ رفضاً للصفقة المشؤومة، على ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، فيما خرجت مسيرة حاشدة وسط مدينة رام الله (وكالات)