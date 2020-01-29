محمد بن زايد: علاقاتنا مع بوركينا فاسو تمتلك مقومات النمو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي تخدم مصلحة الشعوب في التنمية والتقدم والرخاء، وخطت خطوات مهمة ونوعية على هذا الطريق خلال السنوات الماضية، مما عمق من أواصر الصداقة الإماراتية - الإفريقية على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، في «قصر الإمارات» الرئيس روش مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب سموه في بداية اللقاء بروش مارك كريستيان كابوري والوفد المرافق، متمنياً له زيارة موفقة وناجحة، وأعرب عن تمنياته لبوركينا فاسو وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات وبوركينا فاسو، تمتلك الكثير من مقومات التطور والنماء في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة وغيرها، وأن ثمة حرصاً مشتركاً على استثمار هذه المقومات لمصلحة شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه عبر روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو الصديقة، عن شكره العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن الاستقبال، وتقديره لحرص سموه على تنمية العلاقات بين الإمارات وبوركينا فاسو، مؤكداً أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً تنموياً رائداً، ولها دورها المهم في دعم التنمية والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وروش مارك كريستيان كابوري خلال اللقاء تبادل اتفاقيتين بين البلدين لتوسيع آفاق تعاونهما المشترك. وشملت المراسم، تبادل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، تبادلها عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو، بجانب اتفاقية بشأن دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تبادلها من جانب الدولة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ووزير خارجية بوركينا فاسو.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لرئيس بوركينا فاسو.

كما استقبل صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، مبعوث السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، سيف الدين بن عبدالله وزير الخارجية الماليزي، الذي نقل إلى سموه رسالة شفهية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة ماليزيا.

وأكد مبعوث ملك ماليزيا حرص حكومته على هذه العلاقات وتطلعها إلى تعميقها وتوطيدها في شتى المجالات.

من جهته رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمبعوث ملك ماليزيا، مقدراً حرص ملك ماليزيا على العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وخلدون خليفة المبارك ومحمد مبارك المزروعي.(وام)



