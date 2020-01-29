خادم الحرمين يؤكد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية

صحيفة الخليج الالكترونية أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، لفخامته موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

من جهته عبر فخامة الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

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