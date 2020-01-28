شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد يمدح ولى عهد السعودية فى صورة جمعتهما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد مدينة دبى الإماراتية، رئيس المجلس التنفيذين لإمارة دبى، على نشر صورة تجمعه مع الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، عبر الستورى الشخصى له، منذ قليل متغزلًا فيه بأبيات من الشعر.

وجاءت أبيات الشهر التى نشرها ولى عهد دبى كالآتي:

فى ضيافة أطهر ملوك الأرض قدر ومقام

وعلى يمين الفخر يا مدركين الفخر

محمد الحرب ومحمد محب السلام

ثنتين يحرى بها عسى سموه ذخر

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الصورة التي نشرها ولي عهد دبي

ويشغل حمدان العديد من المناصب منه رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، وهو الابن الثانى لمحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وتتلمذ على يد والده محمد بن راشد، حيث استقى منه أسس مميزات القائد والرؤية الاستراتيجية كما أنه يصحبه فى معظم جولاته وزياراته ولقاءاته الخاصة والرسمية على المستويين المحلى والخارجى، كما تلقى دراسته الثانوية فى مدرسة راشد الخاصة للبنين فى دبي.

ودرس ولى عهد دبى، فى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية فى بريطانيا وتخرج منها عام 2001، وإضافة إلى دراسته العسكرية حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة فى كلية لندن للاقتصاد وكلية دبى للإدارة الحكومية.

وبتاريخ 9 سبتمبر 2006، أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبى، مرسوماً أميرياً بتعيينه رئيساً للمجلس التنفيذى لإمارة دبى، وبتاريخ 1 فبراير 2008، أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبى، مرسوماً أميرياً بتعيينه ولياً لعهد دبى.

وبحسب المعلومات المتداولة عنه فهو فارس وله العديد من الإنجازات الرياضية حيث حصد الميدالية الذهبية فى البطولة الأولمبية للألعاب الآسيوية، حصل على كأس رئيس الدولة للفروسية عام 2008، ومن هواياته الأدب والشعر كما يشهد الكثير من المناسبات الحفلات والمهرجانات كما يشرف على افتتاحها.