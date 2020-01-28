الكل يريد رأس «جوجل»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توحد وزارة العدل الأمريكية والمحامون العامون في الولايات جهودهم الخاصة بالتحقيق مع عملاق التكنولوجيا «جوجل» حول عدد من القضايا. وسوف ينضم إلى التحقيقات التي تجريها الوزارة 7 من المحامين العامين في الولايات بحيث يتم تبادل المعلومات حول التهم الموجهة للشركة بخصوص الاحتكارات واستغلال بيانات المستخدمين في الإعلان التجاري والهيمنة على القطاع، والمزايا التفضيلية لبرنامج تشغيل أندرويد. يذكر أن حصة «جوجل» من سوق الإعلانات التجارية الأمريكي تبلغ 36% مقابل 19% لشركة «فيسبوك».

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