شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج اليوم.. سماء غائمة بالسعودية والإمارات.. بارد فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج اليوم حالة من الطقس غير المستقر، حيث تكون السماء غائمة جزئيًا فى السعودية والإمارات، بينما يكون المناخ بارد فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،تبوك ،حائل). فيما تكون الرياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي خاصة على المناطق الشرقية والشمالية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالية غربية - جنوبية غربية / 16 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر.

الخليج العربي: متوسط الموج .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:49 والمد الثاني عند الساعة 04:22

الجزر الأول عند الساعة 08:46 عند الساعة 21:42

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 المد الثاني عند 00:21

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الجزر الاول عند الساعة 17:45 الجزر الثاني عند الساعة 06:43

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين ؛ سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، و تصل سرعتها خلال النهار من 22 إلى 27 عقدة أحياناً.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية، من رياح قوية السرعة داعية لاخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75%، والصغرى 30%.