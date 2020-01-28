دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع براءة إختراع تكشف عن رؤية ابل المستقبلية في تصميم Mac بشاشة منحنية ظهر على التقنية بلا حدود.

تتجه العديد من الشركات لتبني التصميم المنحني في شاشة في الأجهزة القادمة، ولقد قدمت شركة ابل براءة إختراع جديدة لتصميم جهاز الحاسب المكتبي Mac الذي يأتي بشاشة منحنية.

يرتكز تصميم جهاز Mac في براءة الإختراع على شاشة منحنية، والتي تضم تكوينات الجهاز في الجزء الخلفي، كما يمكن للإنحناء في الشاشة أن يدعم تثبيت لوحة مفاتيح في المنتصف.

ولشركة ابل العديد من المحاولات في تصميم الأجهزة القادمة للشركة، حيث ينتقل البعض منها فقط إلى مرحلة التنفيذ، بينما يبقى البعض الأخر فكرة تكشف عن رؤية جديدة لشركة ابل.

ويعد هذا التصميم الجديد الذي تقدمت به ابل في براءة الإختراع، أحد التصاميم الغير تقليدية من ابل، إلا أنه تصميم لافت للأنظار، حيث يرتكز على فكرة شاشة واحدة منحنية في النهاية، كما يتوسط الجزء المنحني للشاشة فتحة تدعم تثبيت لوحة مفاتيح في المنتصف.

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كما تشير رسوم براءة الإختراع إلى إمكانية ضبط إنحناء الشاشة أو طي وإغلاق النظام بشكل كامل، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هذا التصميم يستهدف أجهزة الحاسب المحمول.

يذكر أن ظهور ملفات براءة الإختراع لا يؤكد على إنتقال هذا التصميم إلى مرحلة التنفيذ عل أرض الواقع في وقت قريب، إلا أنها رؤية جديدة غير تقليدية لمستقبل تصميم أجهزة Mac من ابل.

المصدر

هذا الموضوع براءة إختراع تكشف عن رؤية ابل المستقبلية في تصميم Mac بشاشة منحنية ظهر على التقنية بلا حدود.