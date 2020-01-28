دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مؤسس Vine يطلق تطبيق جديد لمشاركة الفيديو يعرف بتطبيق Byte ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلن Don Hoffman مؤسس تطبيق Vine عن إطلاق تطبيق Byte الجديد لمشاركة الفيديو، والذي يتيح أيضاً مشاركة مقاطع فيديو قصيرة لمدة 6 ثواني على شبكة الإنترنت.

توقف تطبيق Vine لمشاركة الفيديو عن العمل رسمياً خلال عام 2016، واليوم يعود مؤسس Vine بتطبيق جديد يرتكز أيضاً على فكرة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.

يأتي تطبيق Byte الجديد بالملامح الرئيسية لتطبيقات التواصل الإجتماعي، مع تبويب يكشف عن الإشعارات، وميزة البحث وإستكشاف الصفحات داخل التطبيق، إلى جانب ملفات المستخدمين، كما يختلف تطبيق Byte عن TikTok، حيث لا يضم تطبيق Byte فلاتر واقع معزز، أو مؤثرات كما في تطبيق TikTok.

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يذكر أن تطبيق Vine لمشاركة الفيديو كان الأكثر شعبية بين كثير من المستخدمين، إلا أن التطبيق أفتقر للمميزات التي تدعم المستخدمين في إبتكار وإبداع أفكار جديدة في مقاطع الفيديو، إلى أن توقف التطبيق عن العمل، من جانب أخر لا تقدم أي من تطبيقات TikTok وSnapchat أسلوب واضح لدعم المستخدمين في تحقيق الأرباح.

ومن المتوقع أن يدعم تطبيق Byte الجديد المستخدمين في تحقيق الأرباح على المنصة الجديدة، لتكون النقطة الرئيسية لجذب المستخدمين من مبتكري المحتوى والمبدعين للتطبيق، كما يتوقع مؤسس التطبيق أن تجذب المنصة الجديدة قاعدة مستخدمي Vine السابقين. أيضاً يتوفر تطبيق Byte الآن على كلاً من منصة الأندوريد وiOS في مناطق محددة الآن.

المصدر

هذا الموضوع مؤسس Vine يطلق تطبيق جديد لمشاركة الفيديو يعرف بتطبيق Byte ظهر على التقنية بلا حدود.