شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى ووزير الخارجية الإماراتى يبحثان سبل حل الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم ، الاثنين، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي لوزير الخارجية الإماراتي بقصر قرطاج، وقد نقل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى قيس سعيد رسالة دعوة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الرئاسة التونسية أن اللقاء تناول "العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في مجال الاستثمار والتعاون الفني، كما تم التأكيد في هذا السياق، على أهمية الإسراع بعقد اللجنة المشتركة في دورتها السابعة لتنشيط العلاقات الثنائية".

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وأضافت أن اللقاء "تطرق من جانب آخر، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين؛ لإيجاد حل سلمي ينهي هذه الأزمة ويساهم في حقن دماء الشعب الليبي، كما تم بحث سبل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأخير ومن بينها ضرورة التزام مختلف الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار في إطار حل سياسي ليبي ليبي".