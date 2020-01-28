شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقرر إجلاء مواطنين من منطقة ووهان الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الديوان الملكي المغربى ، إن الملك محمد السادس ، أمر اليوم الاثنين ، بإعادة مئة مواطن مغربي معظمهم من الطلاب من منطقة ووهان الصينية التي توصف بأنها بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعطى الملك أوامره أيضا باتخاذ التدابير اللازمة في المطارات والموانئ والمستشفيات لمنع وصول المرض.

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ولم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب ، الذي بدأ الأسبوع الماضي في تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية لمنع انتشار الفيروس.

وأودى المرض الذي بدأ في مدينة ووهان بحياة 81 شخصا في الصين حتى الآن وأصاب أكثر من 2800 شخص في أنحاء العالم معظمهم في الصين.