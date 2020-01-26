كندا تعلن عن أول إصابة بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كندا، مساء السبت، أن سلطات الصحة العامة في تورونتو، تلقت إخطاراً بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لدى أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية؛ وقال بيان صادر عن السلطات الصحية: «هذا الشخص في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى».

وعاد الشخص المصاب بالفيروس إلى تورونتو في 22 يناير/كانون الثاني، ونقل إلى المستشفى في اليوم التالي بعد إصابته بأعراض مرض تنفسي.

وقال مسؤولو الصحة، إن أفراد أسرته وضعوا رهن عزل ذاتي على الرغم من امتناع الحكومة عن تحديد عدد أفراد الأسرة.

كما أكدت أستراليا أول 4 حالات إصابة بالمرض في مدينتين مختلفتين السبت. وأكدت ماليزيا إصابة 4.