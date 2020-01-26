شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعلن عن أول إصابة بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كندا، مساء السبت، أن سلطات الصحة العامة في تورونتو، تلقت إخطاراً بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لدى أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية؛ وقال بيان صادر عن السلطات الصحية: «هذا الشخص في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى».
وعاد الشخص المصاب بالفيروس إلى تورونتو في 22 يناير/كانون الثاني، ونقل إلى المستشفى في اليوم التالي بعد إصابته بأعراض مرض تنفسي.
وقال مسؤولو الصحة، إن أفراد أسرته وضعوا رهن عزل ذاتي على الرغم من امتناع الحكومة عن تحديد عدد أفراد الأسرة.
كما أكدت أستراليا أول 4 حالات إصابة بالمرض في مدينتين مختلفتين السبت. وأكدت ماليزيا إصابة 4.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تعلن عن أول إصابة بـ «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.