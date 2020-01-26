مدن صينية كبرى تفرض حظراًَ على الحافلات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 56 بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد إلى 1610 بناءً على الأرقام التي كانت الحكومة المركزيّة نشرتها ليل السبت.

وقالت قناة التلفزيون الحكومية (سي سي تي في) إن مقاطعة شاندونغ (شرق)، ستعلق دخول حافلات الرحلات الطويلة إلى أراضيها، بعدما أعلنت ثلاث مدن هي تيانجين وبكين وتشيان، إجراءات من هذا النوع. وأضاف التلفزيون أن الحافلات التي تعمل داخل المقاطعة لن يسمح لها بالتحرك ما لم تتخذ إجراءات لقياس حرارة المسافرين.

وكان مسؤول في مدينة تشيان كتب على منصة «ويبو» للتدوينات القصيرة، أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، ستعلق الرحلات الطويلة للحافلات اعتباراً من صباح الأحد، كما ستمنع دخول حافلات السياح إليها. وأضاف أن تنقلات سيارات الأجرة داخل المدينة ستمنع أيضاً، باستثناء تلك القادمة من مطار المدينة.

وفرضت مدن ومناطق عدة في الصين قيوداً على التنقلات لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أصيب به نحو ألفي شخص وأودى بحياة 56.

من جهة أخرى، تراجعت شانتو التي كانت قد أعلنت إغلاقها جزئياً الأحد، عن هذه الإجراءات التي كانت الأولى لمدينة صينية تقع خارج دائرة انتشار المرض. وفي بيان، قالت سلطات المدينة التي تضم 5,6 مليون نسمة وتبعد 1100 كلم عن ووهان، إن وسائل النقل العام فيها ستعلق لفترة قصيرة لتطهيرها، لكنها لن تمنع دخول الأشخاص والآليات من الخارج، بدون أن توضح سبب هذا التراجع.

وإضافة إلى تعليق هونج كونج كافة الرحلات من وإلى الصين، إلى جانب استمرار إغلاق المدارس حتى فبراير المقبل، أعلنت مدينة «ديزني لاند» الترفيهية، عن إغلاق أبوابها بدءاً من الأحد وحتّى إشعار آخر.